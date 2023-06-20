Делегации более 40 стран планируют посетить форум "Армия-2023" в России

Форум пройдет с 14 по 20 августа

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Свыше 40 государств выразили желание направить свои делегации на Международный военно-технический форум "Армия-2023", который пройдет с 14 по 20 августа. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

"Первым рассмотрим вопрос о подготовке к Международному военно-техническому форуму "Армия-2023", который состоится с 14 по 20 августа. <...> На сегодняшний день 41 иностранное государство выразило желание направить свои делегации на предстоящий форум", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что для зарубежных гостей планируется динамический показ возможностей экспортных образцов продукции военного и двойного назначения, пройдет день военно-технического сотрудничества. Также, по словам министра, на выставочных площадках будут продемонстрированы основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии.

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса и научные организации поделятся своим опытом, своими наработками по совершенствованию средств вооруженной борьбы с учетом опыта их применения в специальной военной операции", - подчеркнул Шойгу. Он отметил, что впервые Минобороны РФ совместно с Национальным центром по развитию искусственного интеллекта развернет специализированную выставку передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта.

"В прошлом году на площадках форума 1 500 предприятий и организаций представили 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. Были заключены государственные контракты на 525 млрд. рублей. Проведено 340 научно-деловых мероприятий с участием 21 тыс. специалистов. Общее количество посетителей составило почти 2 млн. человек", - добавил Шойгу.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа на территории подмосковного культурно-выставочного центра "Патриот". Ежегодно в экспозиции форуму "Армия" можно увидеть отечественные перспективные и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, а также выставку экспортных образцов вооружения и техники.