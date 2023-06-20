Шойгу поручил взять на особый контроль безопасность проведения форума "Армия-2023"

Форум пройдет с 14 по 20 августа

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил взять на особый контроль вопросы обеспечения безопасности при проведении международного военно-технического форума "Армия-2023", который пройдет с 14 по 20 августа.

"Для успешной работы форума потребуются скоординированные действия органов военного управления и всех заинтересованных структур. На особый контроль необходимо взять вопросы обеспечения безопасности при проведении данного мероприятия", - сказал Шойгу во вторник в ходе заседания коллегии военного ведомства.

В ходе коллегии Шойгу также сообщил, что в 2023 году форум планируют посетить делегации из более чем 40 стран.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет на территории подмосковного культурно-выставочного центра "Патриот". Организаторы заявляли об участии более 1,5 тыс. компаний и демонстрации свыше 28 тыс. экспонатов. Ежегодно в экспозиции форуму "Армия" можно увидеть отечественные перспективные и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, а также выставку экспортных образцов вооружения и техники.