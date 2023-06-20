Картаполов считает, что контрнаступление ВСУ может завершиться через три недели

Глава комитета Госдумы по обороне считает, что потери ВСУ дают основания так полагать

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрнаступления дают основания полагать, что оно может завершиться через три недели. Такое мнение в понедельник высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Что касается контрнаступления, все пока идет так, как мы предполагали. Они [ВСУ] убиваются о нашу оборону, убиваются хорошо, успешно. Например, за прошедшие сутки [у ВСУ] порядка 900 человек убитых и раненых, [потеряно] девять танков, 26 бронированных машин. Если все будет продолжаться такими темпами, то через недельки три мы успешно закончим это отражение и перейдем к наступательным действиям", - сказал Картаполов в эфире телеканала "Соловьев.Live".

Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. По данным ведомства, украинские силы уже потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными при попытках атак на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.