20 июня, 11:14,
обновлено 20 июня, 11:23
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении 10 атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны России
© Минобороны России

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что атаки произошли в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Южная группировка войск за минувшие сутки успешно отразила 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток успешно отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.

По его словам, в ходе боев уничтожено "до 220 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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