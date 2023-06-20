Минобороны РФ сообщило об отражении 10 атак ВСУ на донецком направлении

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что атаки произошли в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Южная группировка войск за минувшие сутки успешно отразила 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток успешно отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.

По его словам, в ходе боев уничтожено "до 220 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США".