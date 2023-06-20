МО РФ сообщило о перехвате семи украинских снарядов РСЗО HIMARS средствами ПВО

По данным военного ведомства, также сбили 13 украинских беспилотников

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сбили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка Луганской Народной Республики, Старомлыновка, Орлинское Донецкой Народной Республики, Червоноармейское, Верхняя Криница, Чапаевка и Грозовое Запорожской области.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4 713 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 222 танка и других боевых бронированных машин, 1 126 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 066 единиц специальной военной автомобильной техники.