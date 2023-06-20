20 июня, 11:39
Военная операция на Украине

Силы РФ уничтожили украинские Bradley и Marder на правобережье Днепра в Херсонской области

Всего уничтожено около 30 единиц техники ВСУ, сообщил представитель экстренных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 20 июня. /ТАСС/. Российские военные уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области около 30 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе боевые машины пехоты Bradley и Marder.

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Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"[Уничтожение] стоянки техники противника на правом берегу Херсонской области. По информации, там располагалось около 30 [единиц] военной техники, таких как Bradley, БМП-2, а также Marder", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что также были уничтожены до 10 военнослужащих ВСУ. 

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