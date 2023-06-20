Уничтожившему в ходе боя танк Leopard военнослужащему вручили 1 млн рублей

Премия учреждена фондом предпринимателей "Забота Сибири"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сенатор Александр Карелин вручил российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе спецоперации танк Leopard, сертификат на 1 млн рублей. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере 1 млн рублей. Премия учреждена фондом предпринимателей "Забота Сибири", - говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что от имени фонда сертификат на выплату денежных средств Андрею Кравцову передал сенатор, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.