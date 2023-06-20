20 июня, 11:44,
обновлено 20 июня, 11:55
Военная операция на Украине

Уничтожившему в ходе боя танк Leopard военнослужащему вручили 1 млн рублей

© Минобороны России/ ТАСС

Премия учреждена фондом предпринимателей "Забота Сибири"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сенатор Александр Карелин вручил российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе спецоперации танк Leopard, сертификат на 1 млн рублей. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере 1 млн рублей. Премия учреждена фондом предпринимателей "Забота Сибири", - говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что от имени фонда сертификат на выплату денежных средств Андрею Кравцову передал сенатор, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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