В ЛНР сообщили о попытках ВСУ наступать в районе Кременной группами до 150 человек

По словам подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, противник прощупывает линию оборону и пытается ее прорвать

ЛУГАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) группами до 150 человек пытаются прорвать оборону российских военнослужащих в районе города Кременная в ЛНР. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Обстановка в районе населенного пункта Кременная весьма серьезная. Противник предпринимает действия наступательного характера уже на протяжении длительного времени. Более того, зафиксированы неоднократные попытки массового наступления. То есть не малыми группами, а начиная с ротно-тактических групп - порядка 150 человек. Противник прощупывает нашу линию оборону и пытается ее прорвать", - сказал он.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска южнее Кременной пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.