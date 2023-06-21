Крейсер "Александр III" и АПЛ "Красноярск" войдут в состав ВМФ РФ в 2023 году

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения (РПКСН) проекта 955А "Борей-А" "Император Александр III" и атомная подлодка (АПЛ) проекта 885М "Красноярск", строящиеся на предприятии "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) будут сданы Военно-морскому флоту (ВМФ) до конца текущего года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Международного военно-морского салона (МВМС-2023) сообщил генеральный директор корпорации Алексей Рахманов.

"Севмаш" должен сдать флоту по одной атомной подводной лодке проектов "Борей-А" ("Император Александр III") и "Ясень-М" ("Красноярск"), а Адмиралтейские верфи - три дизель-электрические подводные лодки проектов "Лада" и "Варшавянка", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, какие корабли предприятия ОСК планируют сдать ВМФ до конца текущего года.

Император Александр III" - седьмой по счету атомоход проекта 955 и четвертый корабль усовершенствованного проекта 955А. Закладка крейсера состоялась 18 декабря 2015 года. "РПКСН "Император Александр III" был выведен из эллинга 29 декабря прошлого года. В соответствии с графиком в этом году корабль пройдет необходимые этапы достройки и испытаний", - отметил глава "Севмаша" Михаил Будниченко.

Подлодки "Борей" и "Борей-А" разработаны ЦКБ МТ "Рубин", все они могут нести на борту по 16 МБР "Булава" и оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм. По данным военного ведомства, "Бореи-А" отличаются от подлодок базового проекта меньшей шумностью, лучшими системами маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованной системой управления оружием.

"Красноярск" - вторая серийная подлодка, третий корабль проекта 885М (шифр "Ясень-М"). Субмарина была заложена в 2014 году, спущена на воду 30 июля 2021 года. АПЛ проекта 885М разработаны Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Головная субмарина проекта 885М "Казань" была передана ВМФ России 7 мая 2021 года. Основное ударное оружие подлодок проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".

О салоне

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является медиапартнером МВМС-2023.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 11:00 мск.