Глава "Севмаша" заявил, что работы на АПЛ "Красноярск" после испытаний в море продолжаются

Михаил Будниченко сообщил, что крейсер вывели из эллинга летом 2021 года

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Достроечные работы на новой атомной подводной лодке (АПЛ) проекта 885М "Красноярск" после прохождения кораблем испытаний в море выполняются в соответствии со сроковыми обязательствами. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Северного машиностроительного предприятия ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко.

"Атомный подводный крейсер "Красноярск" мы вывели из эллинга летом 2021 года. Провели достроечные работы, морские испытания. Работы на этом корабле продолжаем", - сказал он в преддверии Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

После его словам, после завершения полного цикла испытаний АПЛ "Красноярск" будет подготовлена к передаче в состав ВМФ. "Работы выполняются в соответствии со сроковыми обязательствами", - подчеркнул глава "Севмаша".

Будниченко также отметил, что атомные субмарины проекта "Ясень-М" - "Архангельск", "Ульяновск", как и другие корабли этой серии, строятся на стапеле. "Работы выполняем в соответствии с графиками. После завершения стапельного периода корабли будут выводиться из эллинга для проведения дальнейших этапов строительства и испытаний", - подчеркнул глава предприятия.

Ранее источник ТАСС, близкий к военному ведомству, сообщил, что в марте 2023 года АПЛ "Красноярск" вернулась на завод для устранения выявленных в ходе испытаний замечаний.

О лодке

"Красноярск" - вторая серийная подлодка, третий корабль проекта 885М (шифр "Ясень-М"). Субмарина была заложена в 2014 году, спущена на воду 30 июля 2021 года. АПЛ проекта 885М разработаны Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Головная субмарина проекта 885М "Казань" была передана ВМФ России 7 мая 2021 года. Основное ударное оружие подлодок проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".

В настоящее время "Севмаш" ведет строительство шести АПЛ проекта 885М. Подлодки "Северодвинск" (проект 885), "Казань", "Новосибирск" находятся в боевом составе ВМФ России. По данным ТАСС, начиная с АПЛ "Пермь" - шестой по счету в семействе субмарин - подлодки этого проекта будут являться штатными носителями новейших гиперзвуковых ракет "Циркон" разработки и производства реутовского НПО машиностроения.

МВМС-2023 пройдет в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения станет Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является медиапартнером салона.