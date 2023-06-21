Пленный: из-за больших потерь командование ВСУ бросает на фронт неопытных новобранцев

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Эдуард Кириловец рассказал, что его роту отправили в бой после недели учений

ДОНЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Украинское военное командование из-за больших потерь отправляет на фронт неопытных новобранцев. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эдуард Кириловец.

"После мобилизации направили в 28-ю бригаду. Нас распределили по разным ротам, я попал в пятую роту. Неделю мы позанимались на тактическом поле, постреляли с автоматом, побегали по траншеям, даже бронетранспортеры увидели. После нас сразу кинули в бой. Так сейчас со многими поступают, людей не хватает, потери большие. Во всем виновато большое начальство. Они бросают на позиции неопытных. Зачем людей набирать и сразу уничтожать?" - сказал пленный.

Кириловец родился и жил в Херсоне, был моряком. Его мобилизовали в конце мая при попытке отправиться в очередной рейс. Он оказался в плену спустя несколько часов после первого выезда на боевые позиции на горловском направлении, куда новобранцев привезли вместо семи тяжелораненых украинских солдат.

Представитель силовых структур ДНР ранее сообщил ТАСС, что российские силы взяли в плен 17 украинских бойцов, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. По его информации, сдавшимися в плен оказались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделение отправили в атаку без должной поддержки артиллерии.