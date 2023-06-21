В Минобороны России сообщили об уничтожении разведгруппы ВСУ на запорожском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал, что командир мотострелкового взвода Анатолий Зуев вывел свой личный состав из окружения украинских военных

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Группировка сил "Восток" вскрыла и уничтожила разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Силами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Дорожнянки", - сказал он.

Чехов отметил, что группировка сил "Восток" отразила одну атаку ВСУ и на южнодонецком направлении, а также пресекла еще две атаки. "На запорожском направлении отражена атака противника в районе Левадного. Уничтожены танки, БМП и живая сила. Понеся потери, противник предпринял попытку перегруппироваться. По скоплениям техники и боевикам было нанесено огневое поражение реактивными системами залпового огня "Град". <…> Пресечены две атаки ВСУ в районе между населенными пунктами Новоданиловка, Роготино", - сказал он.

По его словам, зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса" сбили пять беспилотников противника, а артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы поразила две гаубицы ВСУ.

"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака противника восточнее населенного пункта Новополь. Понеся потери в живой силе, противник отступил. Огнем самоходных артиллерийских орудий "Гиацинт" уничтожены боевые бронированные машины и живая сила в районе Сторожевого", - сказал он. По его словам, экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразили живую силу противника в районе Новодонецкого.

Чехов добавил, что армейская авиация поразила танк, боевые бронемашины и места скопления живой силы ВСУ в районах Новодонецкого и Макаровки, а в ходе контрбатарейной борьбы также была уничтожена гаубица "Мста-Б" в районе Привольного.

Он рассказал также, что командир мотострелкового взвода группировки сил "Восток" старший лейтенант Анатолий Зуев вывел свой личный состав из окружения ВСУ. "Командир мотострелкового взвода мотострелковой бригады группировки старший лейтенант Анатолий Зуев во время наступления превосходящих сил противника на одном из участков южнодонецкого направления вместе с личным составом взвода попал в окружение. Не теряя бдительности, проявляя хладнокровие, будучи раненым, продолжал управлять боем", - сказал Чехов.

Чехов уточнил, что Зуев вывел свой личный состав из окружения при поддержке дружественной артиллерии и танков. "Заняв выгодные рубежи, военнослужащие продолжили наносить огневое поражение по наступающим силам ВСУ. Понеся существенные потери в живой силе и технике, противник провел эвакуацию остатков своих подразделений", - отметил Чехов, подчеркнув, что наступление было остановлено.