В ЛНР сообщили об утрате ВСУ позиций при попытках наступления на купянском направлении

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что согласно анализу оперативно-тактической обстановки и распоряжений, "можно сделать вывод о том, что из общего объема приказов только четверть реализуется на местах"

ЛУГАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках наступления на купянском участке фронта утратили контроль над несколькими ключевыми позициями, которые ВСУ занимали длительное время. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На купянском направлении противник испытывает трудности с выполнением боевых задач. <…> Что касается наступательных действий, то противник за последнее время их не реализовал, более того вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени", - сказал он.

Марочко отметил, что согласно анализу оперативно-тактической обстановки и распоряжений, поступающих в ряды ВСУ от командования, "можно сделать вывод о том, что из общего объема приказов только четверть реализуется на местах".

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке 20 июня сообщал ТАСС, что подразделения ВСУ пытались создать плацдарм для наступления на купянском направлении, но российские военнослужащие своим ударом уничтожили живую силу и технику противника.