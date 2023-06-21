МО РФ пресекло попытку Киева совершить атаку по объектам на территории Московской области

По данным ведомства, в результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Три украинских беспилотника (БПЛА) самолетного типа были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на подлете к объектам в Московской области. Об этом сообщили в среду журналистам в Министерстве обороны (МО) РФ.

"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области. Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение", - сказали в Минобороны.

Там подчеркнули, что в результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет.