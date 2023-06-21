21 июня, 06:49
Военная операция на Украине

В Херсонской области за сутки уничтожили украинские гаубицы М-777 и "Мста-Б"

Представитель экстренных служб региона сообщил, что в островной зоне уничтожено место временной дислокации ВСУ с десятью военнослужащими и одной машиной

ГЕНИЧЕСК, 21 июня. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области гаубицы М-777 и "Мста-Б" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожена гаубица М-777 с боекомплектом. Потери: пять военнослужащих ВСУ уничтожены, два получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

Кроме того, в островной зоне уничтожены место временной дислокации ВСУ с десятью военнослужащими и одной машиной, а также гаубица "Мста-Б" с боекомплектом. На херсонском направлении уничтожены два места временной дислокации украинских военных, ликвидированы не менее 10 человек, около 20 получили ранения, три машины выведены из строя. 

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