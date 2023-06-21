Пушилин заявил о кратном увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ

До них доходит больше информации о гуманном отношении к тем, кто сдается, отметил врио главы ДНР

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнее время стали намного чаще сдаваться в плен российским силам, так как до них доходит больше информации о гуманном отношении к тем, кто сдается. Об сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В предыдущие разы, когда мы брали в плен или сдавались они сами, они прощались с жизнью, у них очень промыты мозги. <...> Все больше случаев, когда доходит туда информация, что оказывается медицинская помощь, соблюдается человеческое - я не говорю о конвенциях - просто человеческое отношение и прочее. <...> И каждый случай попадает на ту сторону, то есть у них развенчивается этот миф, что здесь с ними что-то [плохое] будет. <...> Количество сдающихся в плен заметно - я бы сказал, кратно - увеличилось", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live"

Ранее Пушилин в интервью ТАСС отметил, что в плен сдаются те военнослужащие ВСУ, "которые загнаны в угол", так как их командование, в частности, отказывается эвакуировать раненых.

16 июня сообщалось, что российские силы взяли в плен 17 украинских военнослужащих, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. Как рассказал ТАСС представитель силовых ведомств ДНР, сдавшимися оказались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая была отправлена в атаку без должной поддержки артиллерии. До этого военные РФ спасли двоих раненых украинских военнослужащих, брошенных на передовой под Авдеевкой.