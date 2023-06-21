21 июня, 07:16

Путин поприветствовал организаторов и участников XI Международного военно-морского салона

Глава государства выразил уверенность в том, что мероприятие продемонстрирует потенциал российской науки и ОПК

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям XI Международного военно-морского салона (МВМС-2023). Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Уверен, что МВМС-2023 станет настоящим событием, а его масштабная экспозиция и обширная деловая программа в полной мере продемонстрируют серьезный потенциал российской науки, конструкторских и инженерных школ, оборонно-промышленного комплекса, помогут участникам обсудить широкий спектр профессиональных проблем, заключить выгодные контракты", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что мероприятие прочно удерживает высокую планку и сохраняет достойный уровень представительства. "Салон традиционно знакомит специалистов и гостей с новейшими достижениями в области отечественного кораблестроения и судостроения, систем боевого управления, навигации и связи, современных энергетических установок, инфраструктуры обеспечения, перспективных материалов и технологий", - добавил он.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". На экспозиции предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей представлены более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-Петербург
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