"Севмаш" приступил к электромонтажным работам на крейсере "Князь Пожарский"

После завершения строительства на стапеле крейсер будет выведен из эллинга и спущен на воду для достройки и испытаний

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Северное машиностроительное предприятие ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступило к электромонтажным работам на новейшем атомном подводном ракетном крейсере "Князь Пожарский", строящемся по модернизированному проекту 955А (шифр "Борей-А"). Об этом ТАСС сообщил гендиректор верфи Михаил Будниченко.

"Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" проходит стапельный период, приступаем к электромонтажным работам", - сказал он в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

По его словам, после завершения строительства на стапеле крейсер будет выведен из эллинга и спущен на воду для достройки и испытаний.

"Князь Пожарский" - восьмой корабль проекта 955 "Борей" и пятый, строящийся по модернизированному проекту 955А "Борей-А". Закладка корабля состоялась 23 декабря 2016 года.

В настоящее время в составе Военно-морского флота России находятся три подлодки базового проекта 955 "Борей" - "Юрий Долгорукий", "Владимир Мономах" и "Александр Невский", а также два корабля модернизированного проекта 955А "Борей-А" - "Князь Владимир" и "Князь Олег". Еще четыре корабля серии "Борей-А" - "Император Александр III", "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" находятся в разной стадии строительства.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является медиапартнером салона.