21 июня, 07:40
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил, что силы РФ заняли укрепрайон "Зверинец" на марьинском направлении

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов ранее заявил, что российские подразделения планомерно наступают на этом направлении, несмотря на ожесточенное сопротивление

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российские силы взяли под контроль укрепрайон "Зверинец" на марьинском направлении. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"По марьинскому направлению. <...> Немаловажную позицию заняли, освободили. Это <...> [укрепрайон] "Зверинец". Это прямо мешало. Там достаточно серьезный укрепрайон. Мы к нему уже с разных сторон подходили. Сейчас он контролируется нашими подразделениями", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщал, что российские подразделения планомерно наступают на марьинском направлении в ДНР, несмотря на ожесточенное сопротивление Вооруженных сил Украины. По его словам, на некоторых участках противник предпринимает попытки к продвижению, но каждый раз получает отпор. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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