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Военная операция на Украине

В России разрабатывают проекты кораблей с учетом опыта спецоперации

Генеральный директор Проектно-конструкторского бюро Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что в ходе СВО надводные и подводные корабли ВМФ выполняли поставленные задачи, их экипажи получили значительный опыт

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Проектно-конструкторские бюро (ПКБ) Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по заданию Минобороны РФ разрабатывают проекты новых кораблей с учетом практики специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью ТАСС на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) сообщил генеральный директор холдинга Алексей Рахманов.

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"Что касается разработки перспективных проектов надводных и подводных кораблей исходя из практики СВО, то такие задачи перед ПКБ корпорации ставятся в рабочем порядке", - сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что в ходе СВО надводные и подводные корабли ВМФ выполняли поставленные задачи, их экипажи получили значительный опыт. "Его обязательно надо учитывать как при строительстве новых кораблей, так и при модернизации действующих. Потенциал у нас для этого есть, работаем по заданиям Министерства обороны", - добавил Рахманов.

О салоне

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стали Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023. 

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