Численность работников самой крупной судоверфи России за 10 лет выросла на 27%

Гендиректор завода "Севмаш" Михаил Будниченко рассказал, что сейчас на предприятии работает более 30 тыс. человек

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Численность работников самой крупнейшей судостроительной верфи России, - завод "Севмаш" - за 10 лет выросла на 27%. Об этом ТАСС на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) сообщил гендиректор верфи Михаил Будниченко.

"За 10 лет численность работников предприятия выросла на 27%. Сейчас на заводе работает более 30 тыс. человек. Основной штат "Севмаша" составляют специалисты и рабочие с многолетним стажем в судостроении. Средний возраст - 40 лет. Специалисты высокой квалификации на производстве передают свой опыт молодежи", - сказал он.

Будниченко также добавил, что поскольку строительство наукоемкой продукции требует от работников технической грамотности при выполнении любых операций, регулярно проводится обучение и повышение квалификации персонала. "Считаю, что на "Севмаше" работают уникальные люди: грамотные рабочие и специалисты, которые вкладывают в строительство самых мощных кораблей отечественного флота не только опыт и знания, но и душу. В свою очередь мы проводим многоуровневую кадровую и социальную работу для закрепления на производстве высококвалифицированных специалистов и рабочих", - отметил глава завода.

"Севмаш" - единственная отечественная верфь в составе Объединенной судостроительной корпорации, которая выполняет весь цикл строительства и испытаний подлодок с атомными энергетическими установками. Специализируется на проектировании судов, производстве морской техники для добычи нефти и газа, изготовлении продукции для машиностроительной, металлургической, нефтегазовой и других отраслей промышленности. Здесь корабли проходят гарантийный ремонт и модернизацию. Сейчас на заводе строятся две группировки атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М". За 84 года производственной деятельности предприятие построило и передало флоту 138 атомных подводных лодок.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является медиапартнером салона.