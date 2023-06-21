В ФСВТС отметили успешное решение задач флотом РФ вдали от районов боевых действий

В последние годы наблюдается рост сектора военно-морской техники на рынке вооружений, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Ход специальной военной операции (СВО) показал, что российский флот успешно может решать задачи тактического характера вдали от районов боевых действий, в связи с чем в последние годы наблюдается рост сектора военно-морской техники на рынке вооружений. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Учитывая протяженность морских границ Российской Федерации, отрасль производства военно-морской техники для нас является стратегически важной. Ход военной операции в Сирии, а также специальной военной операции на Украине показал, что флот может успешно решать задачи тактического и стратегического характера на больших расстояниях от районов боевых действий, поэтому вполне логично, что в последние годы на мировом рынке вооружений наблюдается рост сектора военно-морской техники", - сказали в ФСВТС.

В службе отметили, что благодаря сложившейся научно-технической базе Россия занимает ведущие позиции среди участников рынка военно-морской техники. "Современная геополитическая ситуация в мире вносит определенные коррективы в принципы формирования вооруженных сил, способы и методы ведения боевых действий, и другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности государства. Практически все страны, имеющие выход к морям и океанам, стремятся к обладанию современными военно-морскими силами, способными качественно выполнять стоящие перед ними тактические и стратегические задачи не только на море, но и на суше", - заключили в ФСВТС.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей насчитывает более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона.