Песков сообщил, что в России пока не планируют учреждать новые ордена для военных

Пресс-секретарь президента напомнил, что недавно в России уже ввели новые госнаграды

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Планов учредить новые ордена для военнослужащих в РФ, например, за взятие Артемовска (Бахмута) или другие рубежные победы, пока нет, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно, чтобы принимались такие решения. Пока их нет", - сказал Песков в ответ на вопрос одного из журналистов.

Представитель Кремля напомнил, что недавно в РФ уже были введены новые госнаграды. Так, в марте президент РФ Владимир Путин постановил учредить медаль "За храбрость" двух степеней. В мае глава государства учредил орден Гагарина, в том числе его будут присуждать за заслуги в реализации госполитики в области космоса в интересах обороны и безопасности РФ.