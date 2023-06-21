Шойгу: ВС РФ сделают все для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны

По словам министра обороны, "коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России сделают все для обеспечения суверенитета и военной безопасности страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава ведомства, выступая на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений, отметил, что офицеры завершили обучение в исключительно ответственное для России время, когда решается судьба страны, определяется ее геополитическое будущее.

"Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах, оказывается огромная военная помощь киевскому режиму. <...> Руководство страны может быть уверено, что наши вооруженные силы сделают все для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны", - сказал он.