Путин заявил, что РФ будет форсировать массовый выпуск зарекомендовавших себя в бою БПЛА

По словам президента, "необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал оснастить все войсковые звенья беспилотниками, хорошо зарекомендовавшими себя в бою. Для этого их выпуск будет форсирован. Об этом он сообщил на встрече с выпускниками военных вузов.

"Продолжится совершенствование и производство систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск", - заверил Путин. Он подчеркнул, что "необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны".