21 июня, 11:56
Военная операция на Украине

Шойгу посоветовал выпускникам военных вузов смело внедрять в боевую подготовку опыт СВО

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле в среду посоветовал им внедрять в боевую подготовку личного состава опыт специальной военной операции (СВО).

"От вас потребуется высочайший профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность. Вам доверено обучение и воспитание личного состава. Смело внедряйте в боевую подготовку опыт специальной военной операции", - сказал он. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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