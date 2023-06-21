Шойгу посоветовал выпускникам военных вузов смело внедрять в боевую подготовку опыт СВО

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле в среду посоветовал им внедрять в боевую подготовку личного состава опыт специальной военной операции (СВО).

"От вас потребуется высочайший профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность. Вам доверено обучение и воспитание личного состава. Смело внедряйте в боевую подготовку опыт специальной военной операции", - сказал он.