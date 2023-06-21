Путин присвоил 39-му отдельному вертолетному полку почетное наименование "гвардейский"

Президент также присвоил почетное наименование "гвардейская" 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 39-му отдельному вертолетному полку. Соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 39-му отдельному вертолетному полку почетное наименование "гвардейский", - говорится в документе.

Также в среду был опубликован указ президента РФ о присвоении почетного наименования "гвардейская" 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты.

Указы вступили в силу со дня подписания.