Главком ВМФ РФ отметил высокую боевую устойчивость кораблей в спецоперации на Украине

Николай Евменов подчеркнул, что они продемонстрировали техническую надежность и технологичность

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Корабли, поставляемые отечественным оборонно-промышленным комплексом для Военно-морского флота России, в ходе специальной военной операции показали свою высокую техническую надежность, боевую устойчивость и технологичность. Об этом заявил журналистам в среду главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"На Усть-Рогатке сейчас находятся все современные корабли, которые промышленность поставляет для Военно-морского флота. Причем корабли, которые сейчас ведут борьбу с "коричневой чумой" и участвуют в специальной военной операции, показали свою высокую техническую надежность, боевую устойчивость, технологичность", - сказал он в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023), который открылся в Кронштадте.

По оценке адмирала Евменова, проведение Международного военно-морского салона в Кронштадте "важно именно сейчас, в это непростое время проведения специальной военной операции".

"Это один из лучших военно-морских салонов. Проведение его здесь, в Кронштадте, - абсолютно знаковое событие. Он по максимуму приближен к морю. Здесь история и современность, и те инновации, все то новое, которое сейчас будет применяться в Военно-морском флоте во славу морской мощи Российской Федерации", - добавил главком ВМФ.

Ранее в оргкомитете МВМС-2023 отметили, что наиболее ожидаемая часть программы мероприятия - это возможность посещения кораблей - участников салона, которые встанут на рейд у Восточного пирса Усть-Рогатки Средней гавани Кронштадта. Для посетителей Салона будут открыты большой десантный корабль "Иван Грен", корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Советск".

О салоне

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.