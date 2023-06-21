Путин заявил о безукоризненной работе летчиков военной авиации РФ в ходе СВО

По словам президента, пехота "всегда ждет" авиацию, и эти ожидания, "как правило, оправданы"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу российской военной авиации, особенно подчеркнув мастерство и профессионализм летчиков. Глава государства встретился в среду с выпускниками военных вузов, общение состоялось в Кремле.

"Сегодня вы и ваши боевые товарищи делаете огромной важности работу. Очень эффективно работает авиация, это точно. И фронтовая, и армейская, и штурмовая - очень хорошо. Средства поражения хорошие, и летчики работают безукоризненно", - отметил Путин в ходе неформальной части общения.

Он добавил, что пехота "всегда ждет" авиацию. "И, как правило, эти ожидания оправданы", - подчеркнул Путин.