Встреча Путина с выпускниками военных вузов и 11-й пакет санкций ЕС. Главное за 21 июня

Встреча Владимира Путина с выпускниками военных вузов

Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками военных вузов. Глава государства заявил, что около половины частей и соединений ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими комплексами "Ярс", а также проводится перевооружение на современные системы с гиперзвуковой частью "Авангард". Кроме того, российский лидер сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки "Сармат".

11-й пакет санкций ЕС против России

Постоянные представители стран Евросоюза приняли 11-й пакет санкций против России. В новый список ограничений попали 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" и запрет на въезд для российских грузовых прицепов.

Назначение нового посла ФРГ в Москве

Россия дала согласие на назначение Александера Ламбсдорфа послом Германии в Москве. В российском дипведомстве сообщили, что в ближайшее время он получит визу и сможет приступить к обязанностям. В МИД ФРГ уточнили, что Ламбсдорф отправится в Москву этим летом.

Признание WWF нежелательной организацией

Генпрокуратура признала Всемирный фонд дикой природы (WWF) нежелательной организацией на территории России. В ведомстве заявили, что WWF используется в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности страны в экономической сфере.

Выделение США $1,3 млрд на помощь Украине

США дополнительно предоставят $1,3 млрд для помощи Украине, сообщил Госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, $520 млн будет выделено на восстановление энергетики, $657 млн - на модернизацию железных дорог, аэропортов, $100 млн - на цифровизацию таможенной системы и борьбу с коррупцией и $35 млн - на помощь бизнесу.