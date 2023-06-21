21 июня, 16:58
Военная операция на Украине

Минобороны показало уничтожение дронами двух военных грузовиков ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

В сообщении оборонного ведомства говорится, что автомобили везли боеприпасы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения двух грузовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) квадрокоптерного типа.

"Операторы БПЛА уничтожают большегрузные военные автомобили, доставляющие боеприпасы и материальные средства боевикам ВСУ", - говорится в комментариях Минобороны к видео.

20 июня военное ведомство распространило видео уничтожения российским дроном-камикадзе немецкого танка Leopard 2 ВСУ на запорожском направлениию 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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