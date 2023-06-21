21 июня, 19:04
Военная операция на Украине

Кадыров сообщил, что военные отбили несколько опорных пунктов в районе Новомихайловки

По словам главы Чеченской Республики, украинские формирования несут большие потери

ГРОЗНЫЙ, 21 июня. /ТАСС/. Военнослужащие отбили несколько значимых опорных пунктов в районе Новомихайловки, украинские формирования несут большие потери. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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"Подразделения укронатовских формирований несут большие потери по всей линии соприкосновения. <…> В данный момент военнослужащие штурмовых отрядов 20-й гвардейской дивизии отбили несколько значимых опорных пунктов в районе Новомихайловки, что в свою очередь открыло спецназу "Ахмат" большое пространство для маневра", - сообщил Кадыров.

Он отметил, что бойцы подразделения планомерно зачищают ответственный участок фронта, уничтожая вражеские укрепрайоны и западную технику. "Стоит отметить, что противник основательно подготовился к подобному сценарию. Укронатовские бандиты построили целый подземный город, в связи с чем возникают некоторые трудности. Тем не менее подразделение "Ахмат" успешно выбивает врага даже из таких, казалось бы, непреступных позиций", - добавил руководитель региона.

Он также пожелал бойцам удачи и плодотворной работы. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичУкраинаРоссияЧечняВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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