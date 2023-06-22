МО РФ: советский маршал 21 июня 1941 года приказал привести часть войск в боеготовность

В архивах, опубликованных Минобороны России, отмечается, что Семен Тимошенко потребовал перед рассветом 22 июня 1941 года рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Маршал Советского Союза Семен Тимошенко накануне нападения нацистской Германии на СССР дал приказ привести войска приграничных округов в полную боевую готовность, говорится в архивах, опубликованных Минобороны РФ в четверг.

"В течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев. <…> Приказываю в течение ночи на 22 июня 1941 года скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе. Перед рассветом 22 июня 1941 года рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию. <…> Все части привести в боевую готовность", - говорится в рассекреченном документе.

Кроме того, было приказано замаскировать позиции войск и организовать светомаскировку городов и военных объектов.

Как уточнили в Минобороны РФ, для вторжения на территорию СССР немецкое командование выделило около 5 млн солдат и офицеров, порядка 4,4 тыс. танков и штурмовых орудий, 47,2 тыс. орудий и минометов, 4,4 тыс. боевых самолетов, 192 боевых корабля. Незаметно рассредоточить такие силы у границ было невозможно, поэтому советские войска готовились к отражению вероятной агрессии.

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, продлившаяся 1 418 дней. 22 июня ежегодно в Российской Федерации отмечается День памяти и скорби.