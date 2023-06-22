МО РФ сообщило о попытке немецких войск в начале ВОВ заблокировать корабли ЧФ за счет мин

Согласно архивным данным, представленным Минобороны России, ни один корабль во время налета не пострадал

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Войска гитлеровской армии в ходе наступления на Советский Союз пытались заблокировать в бухте Севастополя значительные силы Черноморского флота, сбрасывая мины на советские корабли, но первый авиационный удар противника оказался неудачным. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные Минобороны РФ в годовщину начала Великой Отечественной войны (ВОВ).

По информации военного ведомства, в 03:00 мск 22 июня 1941 года на подходе к Севастополю были замечены немецкие самолеты, в 03:30 мск заработала зенитная артиллерия. В это время наблюдатели доносили о сбрасывании с самолетов парашютистов и бомб. С рассветом информация была уточнена. "На парашютах спускался не воздушный десант (как это показалось из-за темноты наблюдающим с постов), а сбрасывались мины", - говорится в исторических документах.

Таким образом, фашистские захватчики пытались заблокировать в бухте Севастополя значительные силы Черноморского флота, но у них не получилось. Ни один корабль во время налета не пострадал, а сброшенные мины были обезврежены советскими тральщиками. При этом сами гитлеровцы потеряли несколько самолетов, так что в итоге первый в войне авиационный удар противника оказался неудачным.

В Минобороны отмечают, что на следующее утро после вражеского налета летчики Черноморского флота нанесли ответный удар по главной военно-морской базе Румынии - порту Констанца. Экипажи самолетов-бомбардировщиков ДБ-3 отправились на свое первое боевое задание этой войны и успешно поразили все цели противника.

"Огонь и клубы черного дыма закрыли нефтесклады и портовые сооружения, первая победа одержана, боевой счет части открыт. Операция удалась блестяще, ее итог: потоплен вражеский транспорт в порту, повреждены мол, элеватор, подожжено нефтехранилище. Экзамен выдержан, летчики показали свою выдержку, свои знания, свое умение точно выполнять приказ и беспощадно громить врага", - отмечается в документах, опубликованных военным ведомством.

22 июня ежегодно в Российской Федерации отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.