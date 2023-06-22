В МО сообщили, что во время ВОВ Толмачев уничтожил объект противника на горящем самолете

Также герой Советского союза принимал участие в первом авиаударе черноморской авиации по порту Констанца в Румынии в начале войны, отметили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Герой Советского союза летчик Александр Толмачев в период Великой Отечественной войны (ВОВ) уничтожил объект противника на горящем самолете. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные Министерством обороны России в годовщину начала ВОВ.

"Случаем отваги и мужества был полет на горящем самолете с Героем Советского Союза гвардии полковником Токаревым, когда, несмотря на возникший пожар на самолете и атаки истребителей противника, тов. Толмачев долетел до цели и точно бросил бомбы по объекту", - говорится в опубликованных документах оборонного ведомства.

В министерстве также сообщили, что Толмачев принимал участие в первом авиаударе черноморской авиации по порту Констанца в Румынии в первые дни войны. Всего за годы ВОВ он совершил 145 боевых вылетов в целях нанесения ударов по промышленным и военным объектам противника, вражеским войскам и кораблям.

"Примером мужества и отваги является полет 11.07.1941 на подавление огня зенитных батарей противника, когда при выполнении боевого задания их самолет был атакован вражескими истребителями", - следует из опубликованного Минобороны РФ представления к награждению Толмачева медалью "Золотая Звезда". В документе описывается, что в воздушном бою капитан Семенюк был смертельно ранен в голову, правый мотор был подбит и вышел из строя, самолет пошел в штопор.

"Товарищ Толмачев, несмотря на ранение, взял управление самолетом в свои руки, вывел его из штопора, привел самолет на свою территорию и произвел посадку, сохранив не только свою жизнь, но и членов экипажа", - говорится в архивах военного ведомства.

В опубликованных документах отмечается также старший лейтенант Илья Корнеев, также участвующий в первом рейде на главную военно-морскую базу Румынии. Будучи штурманом ведущего самолета, он прокладывал для летчиков-черноморцев курс до цели. "За период Отечественной войны с 22.06.1941 до 20.08.1941 на самолете ДБ-3 совершил 10 боевых вылетов, из которых 7 вылетов - ночью <…> Разрушил портовые склады, батарею, поджег нефтебаки Констанцы и нефтепромыслы Полешти", - следует из архивов.

22 июня ежегодно в России отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.