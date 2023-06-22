Экипаж танка Т-90М "Прорыв" уничтожил группу пехоты ВСУ в зоне спецоперации

В военном ведомстве отметили, что экипажи современных модернизированных танков выдвигаются на рубеж открытия огня и уничтожают живую силу украинских формирований в опорных пунктах

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" Западного военного округа уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал командир танка с позывным Перун.

"Сегодня работали с закрытой огневой позиции, характер цели был — группа пехоты противника. Они пытались приблизиться к нашим боевым товарищам на передовой, чтобы попытаться их вытеснить с рубежей. <…> За счет грамотной корректировки мы поразили цели, не задев своих", — сказал он на видеокадрах, предоставленных Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что экипажи современных модернизированных танков Т-90М "Прорыв", используя рельеф местности и естественные укрытия, выдвигаются на рубеж открытия огня, уничтожают живую силу украинских формирований в опорных пунктах, а также подавляют огневые точки противника, позволяя штурмовым отрядам продвигаться вглубь его обороны.

"Танкисты поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью БПЛА, уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также личный состав ВСУ в опорных пунктах. Танковые экипажи быстро осваивают современную технику, действуя умело, смело и уверенно, проявляя при этом мужество, отвагу и героизм", — сказали в Минобороны. Там добавили, что, куда бы ни решил двигаться противник, разведчики узнают об этом одними из первых и передают координаты командованию.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, экипажи, имеющие боевой опыт, совершенствовали навыки огневой подготовки и управления боевой машиной Т-90М "Прорыв" в тыловых зонах СВО.

О танке Т-90М "Прорыв"

Танк Т-90М "Прорыв2 — самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и мер по повышению живучести.