Корвет "Резкий" в ходе заводских испытаний поразил цель крылатой ракетой "Уран"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новейший корвет "Резкий" в ходе заводских ходовых испытаний выполнил пуск крылатой ракеты "Уран" по морской цели, сообщили в четверг в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Резкий", построенного для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, в рамках заводских ходовых испытаний выполнил в Японском море пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской мишени", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТОФ уточнили, что в расчетное время крылатая ракета успешно поразила назначенную цель - морской щит на дистанции более 30 километров. Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

21 июня генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью ТАСС в ходе Международного военного морского салона (МВМС-2023) сообщил, что "Резкий" в ближайшее время будет передан в состав Военно-морского флота (ВМФ).

О корвете

"Резкий" - новейший многоцелевой корвет проекта 20380 Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" (г. Санкт-Петербург). Заложен на Амурском судостроительном заводе 1 июля 2016 г. Спущен на воду 1 июля 2021 года. Передача Тихоокеанскому флоту планируется летом 2023 года. В настоящее время в составе ТОФ три корвета данного проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Всего ТОФ получит шесть таких кораблей, далее завод будет строить корветы проекта 20385.

Вооружение корветов серии 20380: пусковые установки противокорабельных ракет "Уран" или "Калибр-НК" (в зависимости от модификации корабля), зенитный ракетный комплекс, артиллерийские установки, пулеметные установки, гранатометы. Имеют противолодочную и антиторпедную защиту. На корабле может базироваться вертолет.