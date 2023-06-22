22 июня, 02:03
Военная операция на Украине

Су-34 ВС РФ нанес удар по войскам интернационального легиона на купянском направлении

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Экипаж Су-34 российской группировки войск "Запад" нанес удар по сосредоточению живой силы и военной технике из состава интернационального легиона на купянском направлении.

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Об этом рассказал ТАСС в четверг начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск "Запад" нанес ракетно-бомбовый удар по сосредоточению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава интернационального легиона в районе населенного пункта Ковшаровка", - сказал он. 

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