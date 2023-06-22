Войска РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский рассказал, что расчет самоходных пушек "Гиацинт-С" уничтожил два минометных расчета в районе населенных пунктов Кисловка и Западное

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Расчет миномета "Сани" российской группировки войск "Запад" уничтожил склад с боеприпасами ВСУ в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области.

Об этом рассказал ТАСС в четверг начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Двуречное расчет 120-мм миномета "Сани" под командованием ефрейтора Алексея Чернова уничтожил склад боеприпасов", - сказал он.

Кроме этого, по словам Зыбинского, расчет самоходных пушек "Гиацинт-С" уничтожил два минометных расчета противника в районе населенных пунктов Кисловка, Западное.