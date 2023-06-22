22 июня, 02:04
Военная операция на Украине

Минобороны РФ подписало контракты с еще четырьмя добровольческими подразделениями

Подписанные контракты определяют правовое регулирование и деятельность таких формирований

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Четыре добровольческих подразделения подписали с Минобороны РФ контракты, определяющие их деятельность в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили журналистам в четверг в военном ведомстве.

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"Командиры еще четырех добровольческих подразделений, выполняющих боевые задачи в районах проведения специальной военной организации, подписали контракты с представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций всего более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством.

Подписанные контракты определяют правовое регулирование и деятельность таких формирований и распространяют на всех добровольцев и членов их семей установленные государством меры социальной защиты и поддержки.

"Подписание данного контракта с министерством обороны теперь гарантирует нам такие же льготы и преимущества участников специальной военной операции, как и всем военнослужащим. Вправе ли мы были такое требовать от государства? - Нет, потому что мы - добровольцы. Но государство само пошло нам на встречу и дало нам такие льготы, которые после подписания контракта распространяются и нас", - рассказал командир добровольческого подразделения с позывным Турок. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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