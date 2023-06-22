В ЛНР сообщили об уничтожении силами РФ колонны с техникой и пехотой ВСУ под Калиновкой

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко пояснил, что украинские военные выдвинули из Дружковки резервы для восполнения потерь в районе Артемовска

ЛУГАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Юг" уничтожили колонну с техникой и личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Калиновка в ДНР. Как сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, удар был нанесен по резервным подразделениям ВСУ, направляющимся для восполнения потерь в районе Артемовска (украинское название - Бахмут).

"По полученным оперативным данным от достоверного источника, противник выдвинул из Дружковки резервы для восполнения потерь в районе населенного пункта Артемовск. Колонна была выявлена в районе населенного пункта Калиновка и поражена", - сказал он.

Марочко отметил, что таким образом военнослужащие группировки войск "Юг" сорвали попытку ВСУ доукомплектовать свои подразделения под Артемовском. "Количество потерь украинских боевиков уточняется", - добавил офицер.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 21 июня сообщил, что украинские войска бесцельно, бездумно и хаотично обстреливают Артемовск, чтобы оттянуть восстановление города.