В "Ростехе" заявили, что уничтожающий БЛА "Панцирь-МЕ" стараются ставить на все корабли

Комплекс имеет полностью автоматический режим работы с возможностью корректировки оператором

КРОНШТАДТ, 22 июня. /ТАСС/. Военно-морской флот России старается устанавливать зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ", который способен бороться в том числе с беспилотниками, на все корабли. Об этом сообщили ТАСС на стенде холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

"Мы можем встать на любой корабль, это флот определяет. Сейчас они стараются ставить на все корабли. Это новый комплекс", - сказал представитель холдинга.

Он уточнил, что "Панцирь-МЕ" способен уничтожать те же цели, что и сухопутный вариант комплекса. "Мы даже стреляем по противокорабельной ракете", - подчеркнул представитель холдинга.

В материалах, представленных на стенде, сообщается, что "Панцирь-МЕ" имеет полностью автоматический режим работы с возможностью корректировки работы оператора. Он может быть установлен на боевые корабли различных классов, поскольку обладает модульным принципом построения.

О комплексе

Комплекс ПВО защищает от современных средств воздушного нападения: ударных и разведывательных беспилотников, оперативной, тактической и стратегической авиации, вертолетов, высокоточного оружия, противорадиолокационных, противокорабельных и управляемых ракет. Также комплекс способен поражать надводные цели - катера, корабли, дрейфующие мины.

"Комплекс обеспечивает одновременный обстрел четырех целей, летящих со скоростью до 1 тыс. м/с. Поражение всех видов целей обеспечивается скоростными зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) с боевой частью массой 20 кг и 30-миллиметровым артиллерийским вооружением с суммарным темпом стрельбы до 10 тыс. выстрелов в минуту", - говорится в материалах.

Там уточняется, что зона поражения комплекса "Панцирь-МЕ" ракетным вооружением составляет 20 км по дальности и 15 км по высоте, артиллерийским вооружением - 4 км по дальности и 3 км по высоте. "Комплекс обеспечивает одновременный обстрел целей четырьмя ЗУР с последующим дострелом артиллерийским вооружением. В зависимости от класса боевого корабля комплекс "Панцирь-МЕ" может поставляться в различных вариантах комплектации", - отмечается в материалах.

"Панцирь-МЕ" (по классификации НАТО - Greyhound, в переводе - "борзая", "гончая" - прим. ТАСС) является единственным в мире зенитным комплексом корабельного базирования с однопостовым боевым модулем, в состав которого включено как артиллерийское, так и зенитно-ракетное вооружение, а также система управления. Он может устанавливаться на большинство российских кораблей и отлично подходит для оснащения кораблей постройки других стран.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей насчитывает более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона.