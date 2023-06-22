Патрушев доложил Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления ВСУ

Также, по данным секретаря Совбеза, за это время уничтожено 59 западных БМП

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину об уничтожении с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) 13 западных танков и 59 западных бронемашин пехоты (БМП).

"C 4 июня мы более внимательно смотрим на эту информацию, как ВСУ объявили, что начали контрнаступление. На сегодняшний день мы владеем следующими данными: с 4 по 21 июня уничтожили 246 танков, в том числе 13 западных, боевые бронированные машины и бронеавтомобили - 595, в том числе БМП 152 единицы, западных 59. Боевые бронированные машины 443 единицы, орудия боевой артиллерии и минометы - 279 единиц, из них западных 48, ракеты систем залпового огня - 42 единицы, зенитные ракетные комплексы - 2 единицы, тактические истребители - 10 единиц, вертолеты - 4 единицы, БПЛА - 264 единицы, автомобильная техника - 424 единицы", - сказал Патрушев на совещании главы государства с членами Совбеза РФ.

"Работу в соответствии с вашим поручением продолжаем", - сказал секретарь СБ президенту.