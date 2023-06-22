22 июня, 09:02
Военная операция на Украине

Патрушев рассказал Путину о потерях ВСУ

© ТАСС/ Ruptly

По словам секретаря российского Совбеза, они составили более 13 тыс. человек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг доложил президенту России Владимиру Путину о том, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления в июне составили более 13 тыс.

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"По личному составу, я думаю, тут поступает более разрозненная информация. Но могу сказать, что тут более 13 тыс.", - сказал он на совещании с членами СБ. Президент уточнил, идет ли речь об обобщенных данных. "Обобщенные данные, да. Это та информация, которая уже поступила от ведомств, более 13 тыс.", - подчеркнул Патрушев. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПатрушев, Николай ПлатоновичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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