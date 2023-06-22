Патрушев рассказал Путину о потерях ВСУ

По словам секретаря российского Совбеза, они составили более 13 тыс. человек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг доложил президенту России Владимиру Путину о том, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления в июне составили более 13 тыс.

"По личному составу, я думаю, тут поступает более разрозненная информация. Но могу сказать, что тут более 13 тыс.", - сказал он на совещании с членами СБ. Президент уточнил, идет ли речь об обобщенных данных. "Обобщенные данные, да. Это та информация, которая уже поступила от ведомств, более 13 тыс.", - подчеркнул Патрушев.