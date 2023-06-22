Шойгу заявил, что формирование резервных армий ВС РФ завершится к концу июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Формирование резервов Вооруженных сил (ВС) России в составе отдельной армии завершится к концу июня. Об этом в четверг сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков - в первую и двадцатую армии танковые. Там идет все планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии. И в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса. Пять полков сформированы уже более чем на 60%, в данном случае я говорю и о личном составе и о технике", - сказал Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

По его словам, для формирования указанных соединений уже поставлено 3 786 единиц техники.