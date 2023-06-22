22 июня, 09:09,
обновлено 22 июня, 09:50

Шойгу рассказал об уничтожении 246 танков ВСУ

В их числе 13 западного производства

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские войска с начала контрнаступления ВСУ уничтожили 246 украинских танков, из которых 13 поставлены Киеву западными странами. Об этом в четверг заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

"Из 246 уничтоженных ВС РФ украинских танков 13 являются западными. Всего Западом был поставлен 81 танк - из них 13 было уничтожено. Из западных образцов боевых бронированных машин уничтожено 59. Из поставленных Западом Киеву 109 БМП Bradley уничтожено 18", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. 

© Информационное агентство ТАСС
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