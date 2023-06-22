Кириллов заявил, что США изменили тактику военно-биологических программ

По словам начальника российских войск РХБЗ, Пентагон намерен "в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в другие страны постсоветского пространства и государства Восточной Европы"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Администрация США изменила тактику биологических исследований двойного назначения. Об этом заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В настоящее время наблюдается изменение тактики американской администрации по организации работ двойного назначения", - заявил Кириллов на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

По словам начальника войск РХБЗ, функции заказчика военно-биологических программ в Центральноазиатском регионе переданы гражданским профильным организациям, их работы будут контролироваться Военно-морскими силами США, которые являются наиболее закрытой структурой, а не Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США.

"Кроме того, Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы: Болгарию, Чехию и страны Балтии", - подчеркнул Кириллов.