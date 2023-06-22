Рогов заявил, что в Запорожской области ВСУ не продвинулись дальше серой зоны

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что "битва еще впереди, так как основные резервы враг еще не задействовал"

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области находятся либо в предполье, либо в серой зоне - дальше они с начала контрнаступления не продвинулись. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По состоянию на данный момент подавляющая часть ВСУ находится в предполье или в серой зоне, не заняв даже нашей первой линии обороны. Это вызывает сдержанный оптимизм, но надо понимать, что битва еще впереди, так как основные резервы враг еще не задействовал", - сказал он.

По мнению Рогова, главная битва с украинской армией состоится этим летом.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.