Минобороны РФ сообщило об ударе по складу иностранного вооружения ВСУ

Объект поражен, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России групповым ударом высокоточного оружия поразили склад доставленного на Украину иностранного вооружения и военной техники.

Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", - сказал он.