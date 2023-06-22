22 июня, 10:31,
обновлено 22 июня, 10:39
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по складу иностранного вооружения ВСУ

© Минобороны России

Объект поражен, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России групповым ударом высокоточного оружия поразили склад доставленного на Украину иностранного вооружения и военной техники.

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Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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