МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

За сутки они составили свыше 110 военнослужащих

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях за последние сутки составили более 110 военнослужащих.

Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20", - заявил Конашенков.