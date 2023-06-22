22 июня, 10:32,
обновлено 22 июня, 10:39
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

© Минобороны России

За сутки они составили свыше 110 военнослужащих

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях за последние сутки составили более 110 военнослужащих.

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Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20", - заявил Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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